40 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الشرقية

انطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، اليوم، في محافظة الشرقية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال السيد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية يبلغ نحو 40 ألف طالب وطالبة، وأن المديرية مستعدة لعقد الامتحانات في جميع لجان الامتحان في سهولة ويسر على الطلاب والمراقبين.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة ليكون هناك طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، والتنسيق مع الجهات الأمنية في تأمين نقل أسئلة الامتحانات وأوراق الإجابة ومقار لجان الامتحانات، ومواجهة حالات الغش أو الشغب، إن وجدت.

يذكر أن 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون، اليوم، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.