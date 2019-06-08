انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في البحر الأحمر بجميع مدارس المحافظة، ويؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 14 لجنة و3 مراكز.

وشهد محيط اللجان تأمينا مشددا من قوات الأمن، والتى وضعت حواجز مرورية في محيط اللجان الامتحانية؛ لتيسير حركة الطلاب إلى اللجان، كما جرى تأمين محيط اللجان لمنع أي مؤثرات خارجية تحول دون أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة.

يذكر أن 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون، اليوم، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.