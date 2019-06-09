أخبار ماتفوتكش| السيسي يستقبل نظيره الإريتري.. وبدء امتحانات الثانوية

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بقصر الاتحادية نظيره أسياس أفورقي، رئيس إريتريا، والذي يجري زيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب في بداية المباحثات بالرئيس أفورقي، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربطهما، مؤكدًا حرص مصر على استمرار هذه العلاقات بنفس التميز والقوة، وكذلك ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتي المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الأفريقية بشكلٍ عام، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

انطلق أمس الماراثون السنوى لامتحانات الثانوية العامة، بأداء 669 ألفاً و749 طالباً وطالبة، منهم 264 ألفاً و653 طالباً وطالبة فى الشعبة الأدبية، و118 ألفاً و71 طالباً وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268 ألفاً و938 طالباً وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم"، لامتحانى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث جاء الامتحان سهلاً، ولم يشهد اليوم الأول عمليات تسريب.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ32 بلاغًا لحالات مرضية، خلال أول أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

عبر آلاف الفنزويليين، السبت، إلى كولومبيا طلباً للمؤن الغذائية والأدوية غداة قرار الرئيس نيكولاس مادورو إعادة فتح جزء من المعابر الحدودية في غرب البلاد، وكان مادورو أمر، الجمعة، بإعادة فتح المعابر الحدودية مع كولومبيا في ولاية تاشيرا الواقعة في غرب البلاد والتي تتكدّس على مقربة منها أطنان من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجتمع الدولي إلى بلاده وترفض حكومته إدخالها.

"العقوبات الأمريكية علينا قاسية، لكننا سنستخدم طرقا غير تقليدية للالتفاف على العقوبات من أجل بيع النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للعملات الصعبة" اعتراف صدر من وزير النفط الإيراني بيجان زنقنة، خلال مقابلة مع وكالة "شانا" الإخبارية الإيرانية، اعتراف وزير النفط الإيراني تبعه التأكيد على أن دولته لديها الحل للتخلص من قسوة تلك العقوبات، وأنها ستستخدم طرقا غير تقليدية للالتفاف على العقوبات من أجل بيع النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للعملات الصعبة، بقوله: "لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها".

أحال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة في قنا، 47 طبيبا وممرضا وعاملا في مسشفى قوص المركزي، للشؤون القانونية بالمديرية، لتغييبهم عن العمل، وقال الخطيب، في بيان أمس، إنه خلال مروره على رأس لجنة في مستشفى قوص المركزي، وفق تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد واللواء عبدالحميد الهجان بتكثيف المرور على المستشفيات والوحدات الصحية، لتأكيد استعدادها الكامل لاستقبال المواطنين ومستوى الخدمة.

في إطار السعي لتقديم كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر بدءا من 21 يونيو الجاري، تقرر فتح عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق في تشغيل تجريبي أمام الركاب، ابتداءً من السبت المقبل 15 يونيو الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي في هذه المحطات بدون ركاب، وانتهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة، واختبارات كهربة السكة، والإشارات وأنظمة المسير في هذه المحطات، وذلك في محطات "هارون، نادي الشمس، ألف مسكن".

قالت الدكتورة نجاة عبدالحميد، والدة الطفلة لارين، وأرملة الشهيد النقيب عبدالقادر مجدي، إن ابنتها كانت مصرة على البقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفاله بعيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة: "اندهشت من اللي ابنتي عملته، هي متعلقة بيا وبس".

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه لا يّخشى المرض، ويرى أن الحديث عن أن السرطان ليس له علاج "خزعبلات"، مضيفًا أن أي مرض سواء الإنفلونزا لو لم يتم علاجه بشكل أمثل قد يؤدي إلى الوفاة، معتبرا أن "الكانسر" مثل السكر وفيروس سي وأمراض القلب والإنفلونزا.

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، مساء أمس، برئاسة محمود الخطيب، التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعدُ، وقرر المجلس الأحمر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية.