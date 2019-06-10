رغم أنه ما زال هناك ما يقرب من 30 يوما من المهلة التي أعطتها إيران للدول الموقعة على الاتفاق النووي، إلا أن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، قال إن "انتهاء مهلة الـ60 يوما للدول الموقعة على الاتفاق النووي دون نتائج، سيعني إجراءات جديدة من قبلها في إطار الاتفاق".

وأضاف ظريف، أن "انتهاء مهلة الستين يوما دون نتائج يعني إجراءات جديدة في إطار الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "أوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران سواء داخل إطار الاتفاق النووي أو خارجه"، وأكد أنه "على الأوروبيين إعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى طبيعتها"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

الدكتور هشام البقلي، خبير الشؤون العربية، قال إن لغة التصعيد التي تحدثت بها إيران مع الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في الاتفاق النووي، جاءت قبل شهر من انتهاء مهلة التي أمهلتها طهران لهم، وذلك نتيجة للتضرر البالغ التي تعرضت له نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأضاف البقلي لـ"الوطن"، أن التصعيد الإيراني جاء بسبب تأكد طهران أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي موقف جاد بشأنها، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تتعرض لضغوطات شديدة من جانب الحرس الثوري الإيراني، وخاصة جواد ظريف وزير الخارجية.

وأكد خبير الشؤون العربية أنه في حالة عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي قرارات جادة بشأن طهران، من المرجح أن تنسحب إيران من الاتفاق النووي وهو الخطأ الاستراتيجي الذي تنتظره أمريكا منها، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ستخسر إيران الدعم المعنون الذي يقدمه لها الاتحاد الأوروبي، وستعاني من مشكلات سياسية واقتصادية كبيرة.

بينما قال الباحث في الشؤون الإيرانية، إيهاب السيد، إن إيران تعاني منذ أن فرضت عليها العقوبات الأمريكية، مضيفا أن هذه العقوبات تسببت في إحداث أزمات داخلية في طهران، وهو ما دفعها للتصعيد ضد الدول الموقعة على الاتفاق.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أنه طهران لم تجرؤ على الخروج من الاتفاق النووي، لأنها بذلك ستخسر المساندة المعنوية المقدمة لها، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد محاولات من الجانب الأوروبي لتخفيف العقوبات عن إيران.