أستاذ اقتصاد: "مصر شهدت أعلى معدل نمو اقتصادي والديون في مستوى آمن"

قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة حلوان، إن مصر حققت أعلى معدل للنمو الاقتصادي منذ 10 سنوات بواقع 5.3%.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن معدل النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه هو الأعلى في تاريخ مصر.

وأكد شاكر، أن مصر أكبر دولة متلقية للاستثمارات المباشرة في أفريقيا وتجاوزت جنوب أفريقيا التي كانت متصدرة الاستثمار الأجنبي.

وشدد أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة حلوان، على أن الإصلاح الاقتصادي الفعلي بدأ في مصر منذ تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أنه منذ عام 2016 تم ضخ 160 مليار دولار في الاقتصاد المصري.

وأضاف "شاكر" أن القروض التي تحصل عليها مصر في الحدود الآمنة للقروض التي تحدد بـ 60% من الناتج القومي الإجمالي، مشيرًا إلى أن القروض نسبتها 35% من الناتج المحلي الإجمالي.