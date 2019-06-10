مشادة كلامية في "أفريقية النواب".. ووزير الأوقاف: "مش بنبيع كلام"

شهد اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبدالهادي القصبي؛ لمناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصري الأفريقي ومبادرة التسامح الديني، مشادة كلامية بين وزير الأوقاف والنائب هشام مجدي.

كانت بداية أزمة، مع كلمة النائب هشام مجدي، بقوله موجهًا كلامه لوزارة الأوقاف: "شطارة الوزير في الكلام سيجعله يستمر طويلًا، لكن هناك خيبة أمل، لأن هذا هو اللقاء الثاني ويتكرر فيه الكلام نفسه، وما قالته الوزارة كان يمكن إرساله في بيان للمجلس، دون تكلفة البرلمان مشاريب وإضاءة وغيره".

وقاطعه الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، منفعًلا، "نتحفظ على هذا الكلام، جئنا بدعوة كريمة من اللجنة، ولو أرسلنا ورقة سيكون استخفافا بكم، نطالب بالاعتذار".

وانفعل وزير الأوقاف غاضبًا، "أتحدى أن يكون ما قولته أقوالا لا تنفذ، لأن هذا معناه إننا جايين نبيع كلام، أنا رجل دعوة قبل أن أكون وزيرًا، ولم يحدث أن أصدرنا بيانا بأرقام غير حقيقية، نحن رجال أفعال وليس أقوال".

وأضاف الوزير في كلمته، " قدمنا برنامج الوزارة مع برنامج الحكومة الذي عرض على البرلمان وتم اعتماده، ونقدم بيانا شهريا لمجلس الوزراء عما نقوم به، وبيانا ربع شهري عن أفريقيا خصيصًا".

وفي الوقت الذي حاول فيه النائب هشام مجدي، تأكيد أنه لا يقصد الحديث عن أمور شخصية، وأنه يعلم إنجازات وزارة الأوقاف، لكن يريد معرفة الخطة المستقبلية تجاه أفريقيا، وقال النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، في محاولة لتهدئة الأجواء، بتأكيده أن النائب لم يشكك في إنجازات الوزارة وصيغة السؤال قد تكون مختلفة.

واضطر النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، بحذف العبارات التي جاءت على لسان النائب هشام مجدي من المضبطة.