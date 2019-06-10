طمأن الدكتور أحمد عبد العزيز، الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، جمهوره، عن حالته الصحية، مشيرا إلى أن الورم السرطاني في القولون لديه أُزيل بالكامل، وحالته الصحية جيدة للغاية.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على قناة "DMC"، أن شريف مدكور يخضع حاليًا لعلاج "الكيماوي"، وهذا لا يعني أن هناك بقايا مرض، فالورم السرطاني أُزيل بالكامل، ولكن بعد إزالته يتم تحليله، فهناك حالات تحتاج لعلاج كيماوي، وحالات أخرى لا تحتاج.

واستطرد: "نادر جدًا إن المريض لا يحصل على علاج كيماوي بعد إزالة الورم السرطاني، بس الأغلبية طبعا بتاخد علاج كيماوي".