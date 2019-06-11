أخبار متفوتكش| مقترح برلماني بإلغاء استخدام الأكياس البلاستيكية.. واتحاد الكرة يرد على الأهلي

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

بالفيديو اللحظات الأولى لارتطام مروحية بأحد مباني نيويورك

نشرت وسائل إعلام أمريكية صورًا ومقاطع فيديو من حادث ارتطام مروحية بأحد مباني مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية.

واشنطن تعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف 35

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات الـ إف 35، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

مقترح برلماني بإلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر

تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والصناعة، بشأن إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر، واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن أحد أعضائه.. وعبدالعال للنواب: حلوا مشاكلكم

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، مساء اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، طلب رفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب رضا نصيف حنا، المقدم من المستشار نبيل صادق، النائب العام، في القضية رقم 3681 جنح دمنهور، لتوافر شبهة الكيدية.

"شتمني فذبحته".. مندوب مبيعات يقتل شابا بسكين مطبخ في الدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة من كشف لغز العثور على شاب مذبوح، الأسبوع الماضي، على يد مجهول أثناء وجوده على كوبري قريته بكفر بدواي القديم، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم.

"فودافون": ندرس قرار تغريم الشركة 10 ملايين جنيه بسبب انقطاع الخدمة

في سابقة هي الأولى من نوعها؛ قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة "فودافون مصر" قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق.

بالفيديو خلال حفله بجدة.. عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو، لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

الزمالك يعرض 9 لاعبين للبيع.. ويفاضل بين "برتغالي" و"فرنسي" لخلافة خالد جلال

تواصل إدارة نادى الزمالك، البحث عن مدير فنى أجنبى، لتولى المهمة الفنية للفريق الأبيض، حيث رشح أحد وكلاء اللاعبين لمسئولى القلعة البيضاء، مدربَين؛ الأول برتغالى والثانى فرنسى، لديهما سير ذاتية قوية؛ وذلك لاختيار أحدهما لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفاً لخالد جلال المدير الفنى المؤقت الذى تم تعيينه عقب رحيل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، بعد انتهاء عقده والحصول على بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مع الفريق.

منتخب مالي مهدد بالاستبعاد من كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب المالي خطر الغياب عن كأس الأمم الأفريقية المقبلة بمصر بسبب البطئ في اتخاذ الإجراءات، والتي أقرها الفيفا على اتحاد الكرة في البلاد.

اتحاد الكرة يصدر بيانًا للرد على أزمة الأهلي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بيانًا لإيضاح موعد استكمال مسابقة الدوري المصري

بالصور لاعب منتخب مصر للمصارعة يعلن التجنيس لأمريكا بسبب الإهمال

أعلن محمد مصطفى، لاعب منتخب مصر للمصارعة، تجنسيه رسميًا ولعبه باسم الولايات المتحدة الأمريكية.