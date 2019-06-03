أخبار متفوتكش| الثلاثاء أول أيام العيد و"صلاح" يغيب عن مونديال الأندية

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

الثلاثاء.. أول أيام عيد الفطر فلكيا

قال الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر سوف يوافق هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو القادم فلكيا، مؤكدا أن رمضان هذا العام سوف يكون 29 يوماً فقط، وصلاته ستكون في الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

السيسي يصدر قراراً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لبعض الفئات، الموافق الأول من شوال 1440 هجرية.

السيسي يسلّم جوائز المسابقة العالمية لحفظ القرآن

يسلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة العالمية الـ26 لحفظ القرآن الكريم الجوائز، خلال احتفالية ليلة القدر، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

بالفيديو السيسي يحضر حفل إفطار الأسرة المصرية

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لحفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس.

"التعليم" تنفي إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم تعديلات على نظام الدراسة للصف الثاني الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020 على أن يتم إجراء الامتحانات على فصلين دراسيين "الأول والثاني".

الخارجية تتابع آخر مستجدات عملية التعرُف على ضحايا الطائرة الإثيوبية

أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس ابابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرُف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية، حيث يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة.

وزارة السياحة تطلق حملة دعائية لمصر فى السوق العربى

أطلقت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بإطلاق حملة دعائية لمصر تمتد على مدار شهر رمضان والصيف بدول الخليج العربى، وذلك في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي يتضمن تطويع آليات التسويق لتتماشى مع طبيعة كل سوق.

رئيس الوداد يُفجر مفاجأة: مسؤولين بـ"كاف" عرضوا علينا السكوت مقابل اللقب المقبل

كشف سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي، أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإداريين آخرين عرضوا عليه إكمال مباراة فريقه ضد الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أحداث تقنية الفار، مقابل التتويج بلقب دوري الأبطال في نسخته القادمة.

رئيس الزمالك يهاجم الخطيب ويكشف هدية جروس للأهلي قبل رحيله

شن رئيس الزمالك، اليوم الإثنين، هجومًا على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بسبب أزمة جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد صلاح لن يشارك في كأس العالم للأندية هذا العام

أكدت العديد من التقارير الصحفية أن مونديال الأندية لن يقام هذا العام بعد التغييرات التي أقرها الاتحاد الدولي بإقامة مونديال الأندية بمشاركة 24 فريقا بداية من عام 2021.