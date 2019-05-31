أخبار متفوتكش| الزمالك يتعادل مع الإنتاج.. وطقس العيد ممطر

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

المتحدث العسكري: 1.5 مليار جنيه حجم تعويضات أهالي الشريط الحدودي

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمى للقوات المسلحة المصرية: "إننا تابعنا ظاهرة الأنفاق على الشريط الحدودي، التي كانت تهدد الأمن القومي المصري من خلال تسلل عناصر إرهابية إلى سيناء، إضافة إلى تهريب الأسلحة والذخائر".

رسميا.. الثلاثاء المقبل أول أيام إجازة عيد الفطر وتنتهي الخميس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

"جلوبال فاير": مصر تتفوق على تركيا في ترتيب أقوى 10 قوات جوية بالعالم

أصبحت القوات الجوية من أبرز عوامل النجاح في الحروب الحديثة، إذ يمكن أنّ تحول مسار الحرب بشكل غير متوقع، لذلك تحرص الدول على تحصين جيوشها بالمقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري، وطائرات التدريب المتقدمة.

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال عيد الفطر: جو معتدل وأمطار خفيفة

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر المبارك في الفترة من الاثنين 3 يونيو، حتى الخميس 6 من نفس الشهر حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ويكون حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مدن ومحافظات القناة شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

عاجل انطلاق أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة

انطلقت قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد وصول قادة دول التعاون الخليجي إلى قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي، حسبما أفادت قناة "العربية".

بسبب تجاوزاته.. مرتضى يكلف خزينة الزمالك 40 ألف دولار

أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم خطابا رسميا إلى نادى الزمالك، بشأن الإعتذار الذى تقدم به رئيس النادى مؤخرا للكاف من أجل حضور نهائى الكونفدرالية الأفريقي، بين الزمالك ونهضة بركان المغربى.

مرتضى يعنف جروس: أطلع على المطار متنزلش غرفة الملابس

وجه رئيس نادي الزمالك غضبه الكبير على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بعدما تعادل الفارس الأبيض مع الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق، في المباراة، التي جمعتهما بالجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

بالفيديو الزمالك يفقد أهم نقطتين بمشواره نحو درع الدوري بالتعادل أمام الإنتاج

خطف فريق الإنتاج الحربي تعادلًا ثمينًا من الزمالك خلال المباراة، التي أقيمت بينهما في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.