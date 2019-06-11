قال الدكتور غازي البنواني مستشار اللغة العربية، إنّ نسبة النجاح في العينة العشوائية للتصحيح في مادة اللغة العربية تجاوزت نسبة 90%.

وأضاف البنواني في تصريحات أنّ نموذج إجابة اللغة العربية تم تعديله بفقرتين، الأولى خاصة بجمع كلمة زمان، وتم إضافة إجابة أزمان لنموذج الإجابة، والثانية خاصة بمفرد كلمة "حوائجهم" وتم إضافة إجابة "حائجتهم" لنموذج الإجابة.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، يؤدون غدا الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 620 ألفا و782 طالب وطالبة، إذ يؤدي اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبا وطالبة، أما اللغة الألمانية فيؤدي فيها الامتحان 19 طالبا وطالبة فقط.