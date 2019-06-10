وزير التعليم ينعي وفاة أحد مقدري مادة اللغة العربية

بمزيد من الأسى والحزن ينعي الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والأستاذ خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، الأستاذ خالد عبد الرحيم فرج عبد الرحيم كبير معلمين لغة عربية وأحد مقدري درجات مادة اللغة العربية بقطاع أسيوط ويواسي أسرته في وفاة فقيدها والذي وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى الشرطة بأسيوط إثر إصابته بأزمة قلبية خلال توجهه لأداء عمله باللجنة، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته.

وقد وجه الدكتور طارق شوقي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشييع جثمان الفقيد وتتقدم قيادات الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.