نشأت الديهي: نبيل العوضي تلميذ الإخواني سيد قطب في دول الخليج

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كتاب معالم في الطريق للإخواني سيد قطب، لم يتوقف في مصر فقط ولكنه انتقل لعدد من الدول العربية.

وأضاف خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن جماعة الإخوان تمكنت من التسلل لدول الخليج لتحقيق أمرين، الأول نشر دعوته والثاني حتى يحصلوا على فوائض مالية للإنفاق على خططتهم.

وأضاف "الديهي"، أن الداعية الإسلامي الكويتي نبيل العوضي يعد تلميذ الإخواني سيد قطب في دول الخليج، موضحًا أن نبيل العوضي ولد عام 1970 لأم كويتية وأب فلسطيني وحصل على بكالوريوس تربية، وكانت أول خطبة له عام 1990 بعنوان "المنكرات الظاهرة في المجتمع".

ولفت الديهي إلى العوضي حاول أن ينشر أفكاره المسمومة في المجتمع الكويتي وأنه حاول إحداث فتنة طائفية في المجتمع الكويتي بين الشيعة والسنة.

وأوضح الديهي أن نبيل العوضي أسس جمعية خيرية كان يتلقى من خلالها التبرعات والصدقات، حيث كان يوجه عوائد تلم الجمعية للإنفاق على أفكاره المتطرفة على أرض الواقع .

وقال الديهي: "نبيل العوضي استغل عوائد التبرعات التي كان يحصل عليها، لتحقيق أفكار الإخوان الإرهابية والتكفيرية على أرض الواقع، ووصل بها إلى مصر وتونس والعراق، نبيل العوضي بمثابة بذرة إرهاب وفتنة داخل المجتمع الكويتي".

وأكد الديهي، أن الداعية الإسلامية نبيل العوضي استغل منابر الكويت من أجل إسقاط النظام الكويتي، مضيفًا أن الحكومة الكويتية أسقطت الجنسية الكويتية عن الداعية الإسلامي نبيل العوضي لعدة أسباب موضحًا أن الحكومة الكويتية اتهمت الداعية نبيل العوضي بالدعوة للعنف داخل الكويت، كما أنه دعا لتسليح المعارضة السورية، حيث نظر له المسؤولون الكويتيون بأنه رافد من روافد الإخوان داخل الكويت.

وأشار الديهي إلى أن قطر عرضت الجنسية القطرية على الداعية الإسلامي نبيل العوضي، ولكن حدث أمر عكر هذا المخطط: " قطر هي المكان الذي يأوي الفئران الهاربة من الإخوان، قطر هي مكان يتناغم فيه كل الهاربين من الإخوان، حيث إنها تحوي عدة تناقضات حيث تجمع الإخوان وتنظيم داعش والقاعدة".

وعرض الديهي، مقطع فيديو العوضي، وهو يعترف بأنه يستسقى أفكاره من كتاب "معالم في الطريق" للإخواني سيد قطب، مضيفًا أن الداعية نبيل العوضي متهم بنقل عشرات الدولارات لتنظيم الإخوان وداعش والجماعات المتطرفة بسوريا والعراق.

وأوضح الديهي، أنه تبين أن مدرسة "بر الإحسان " التي كان يديرها نبيل العوضي بلندن كانت على علاقة وثيقة بمنظمة المنتدي الإسلامي المتطرفة، كما تم اتهامه بانضمامه لرجال دين متشددين بلندن، مشيرًا إلى أنه تم التحقيق أكثر من مرة مع الداعية نبيل العوضي بلندن عقب ورود معلومات عن تمويله لجمعية "بوكو حرام" بنيجيريا، قائلا: "نبيل العوضي داعشي يحمل الفكر الإخواني، وهو أيضا تلميذ سيد قطب ".