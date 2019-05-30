نشأت الديهي: نبيل العوضي تلميذ الإخواني سيد قطب في دول الخليج

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المخابرات المصرية تتسلم الإرهابي هشام عشماوي

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استبعاد رئيس لجنة امتحانات تسبب في تبول وتغوط طالبة بآداب المنصورة

استبعاد رئيس لجنة امتحانات تسبب في تبول وتغوط طالبة بآداب المنصورة

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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

تشكيل فريق للدفاع عن حقوق أسر الشهداء ضد الإرهابي هشام عشماوي

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صور| الطيران السعودي يمشط مكة لتأمين المعتمرين

"شباب الاحزاب": تسليم عشماوي استكمال لنجاحات مصر في حربها على الإرهاب

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