أثنى المخرج رؤوف عبدالعزيز، مخرج مسلسل "قمر هادي" على أداء الفنان الشاب محمد عزمي، والذي أدى دور "عارف" في المسلسل.

وأوضح عبدالعزيز خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه قرر أن يؤدي شخصية عارف شاب من متحدي الإعاقة بالفعل، مثنيًا على نجاح محمد عزمي في أداء الدور.

من جهته، قال الفنان هاني سلامة، إنه تعرف على محمد عزمي عن طريق الصدفة كأحد معجبيه، ثم رشحه للمخرج، مضيفا "اختياره جه قدري وربنا بعته في التوقيت المناسب.. ومحمد ده اختيار إلهي".