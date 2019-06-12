قال هشام عبد الخالق منتج فيلم "الممر"، إنه سعيد جدا بنجاح الفيلم وخاصة ردود الفعل الإيجابية التي شاهدها على أوجه المشاهدين.

وأشار إلى أنه كان يحلم بإنتاج فيلم عسكري حربي، خاصة وأن القوات المسلحة المصرية لديها بطولات كثيرة تحتاج إلى تجسيدها في أفلام، فإذا نظرنا إلى بعض الأفلام الخارجية الكثير يقوم بأفلام وقصص تاريخية وبطولات من وحي الخيال.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه بعد الملحمة التي شاهدها منذ عام 2014 والتي ما زالت مستمرة إلى الآن تحدث مع المخرج شريف عرفة حول فيلم عسكري حربي، فوجد أن الأخير كان يحلم بعمل فيلم حربي هو الآخر.

وتابع أنه تحدث مع جهاز الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة والتي أعطته دوافع وحوافز كبيرة لإنتاج الفيلم، ولكن اشترطوا أن يكون هناك فيلم وسيناريو قوي، مستطردا أن شخصية "نور" تمثل رمزا لجميع ضباط الصاعقة.