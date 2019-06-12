قال هشام عبدالخالق منتج فيلم "الممر"، إن الفيلم كان بمثابة حلم كبير بالنسبة له، خاصة أن القوات المسلحة المصرية لديها الكثير من البطولات التي تحتاج أن تظهر في أفلام، مشيرا إلى أنه اتخذ قرارا بترجمة الفيلم للغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تحدثت معه حول ترجمة الفيلم، لتشاهده الأجيال المصرية المتواجدة في الخارج، ويعرفوا بطولات المصريين، خاصة وأن أبناء الجيلين الثاني والثالث لم يروا تلك البطولات.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار إلى جانب أغاني الفيلم الشاعر أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، إنتاج هشام عبدالخالق.