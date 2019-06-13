قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة هذه الأيام، مشيرًا إلى أنّ المواطنين لن يشعروا بهذا الانخفاض بسبب ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" عبر شاشة ten، أنّ رطوبة فصل الصيف بدأت مبكرًا هذا العام، لافتًا إلى أنّ درجات الحرارة اليوم الخميس وغدًا الجمعة، تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجة الحرارة على السواحل الشمالية في المعدل الطبيعي لها، 28 درجة مئوية، محذرًا من ارتفاع نسب الشبورة المائية في الصباح الباكر.