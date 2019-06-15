قالت اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة الرياضة فرع الاستاتيكا أن امتحان اليوم السبت، جاء مطابقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات.

وأضافت، أن الورقة الامتحانية لم تتضمن أي أخطاء طباعية تؤثر على سلامة الامتحان، مشيرة، إلى أن أسئلة الامتحان جاءت من الكتاب المدرسي و التمرينات المختلفة، و أن كل مسألة لها نظيرتها في الكتاب المدرسي ومرقمة بالصفحة.

وأضافت أن جزئيات الطلاب المتفوقين لم تزيد عن 10% من مجمل أسئلة الامتحان.

يذكر أن 117 ألف طالب أدوا اليوم امتحان الاستاتيكا ضمن فروع الرياضة التطبيقية، في 1817 لجنة على مستوى الجمهورية