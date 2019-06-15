زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، والتقى أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجاري، حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.

ووجَّه السيسي كلمة قصيرة للاعبين وأعضاء منتخب مصر، حيث قال: "صباح الخير جميعا، كل سنة وأنتم طيبين أنا بتمنالكم كل التوفيق، بس عاوز أقولكم على حاجة، أهم من اللعب عندي إزاي نقدم نفسنا للناس، إزاي نقدم نفسنا لمصر ولكل العالم اللي هتتفرج علينا".

وأضاف "السيسي": "نتمنى طبعا نشوف أحسن نتيجة وتقديري أنا كإنسان القيم والمبادئ بتاع اللعب المحترم والنظيف دي أهم حاجة عندي، كل المباريات هتتلعب، ويتبقى المنظر والطباع الطيب اللي هنقدمه عن نفسنا".

وواصل: "أنتم أصبحتم مثل وقدوة لكل الشباب في سنكم، أتمنى أشوف الشاب المصري زيه زي أفضل شاب في العالم".

وشدد الرئيس السيسى على أهمية تحلى أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقى، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

واختتم السيسي حديثة مع اللاعبين :" كل سنة وانتم طيبين وربنا يارب يوفقكم ، ونشوفكم في أحسن حال ونستمتع بأدائكم اللي دائما بتمتعونا بيه".

فيما أهدى لاعبو المنتخب الوطنى لكرة القدم، قميص المنتخب بتوقيعاتهم إلى السيسي، بينما وجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الشكر للرئيس على الدعم الكبير للمنتخب، قائلًا :" بنشكر أجهزة الدولة، البنية التحتية ما شاء الله بخير وأبناؤنا سيستفيدون منها المرحلة القادمة، وإن شاء الله نبقى قد المسئولية".

ومن جانبه، وجه وزير الرياضة أشرف صبحي، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على الاهتمام والدعم الذي يقدمه للمنتخب، قائلًا :" نشكرك على الاهتمام والشكل الذى سنخرج به لأفريقيا، ومستعدون للكفاح بروح معنوية عالية جدًا".