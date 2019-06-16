عمرو أديب: قطر تُشيع في الأرض فسادا.. "بياخدوا كل حاجة بدون وجه حق"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بحكم صادر من محكمة فرنسية برفض دعوى شركات beIN وكافة مطالباتها ضد عرب سات، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر"، مضيفًا :" قطر علّمت أوروبا الشمال والفساد، على إيد ناصر الخليفي، عشان يأخذوا كأس العالم".

وأضاف "أديب" أنه لا يوجد فساد في الدول الأوروبية إلا ويقف وراءه قطر، وآن الأوان ليتصدى العالم لفساد قطر، وذلك بعدما حكمت المحكمة الفرنسية ببراءة عرب سات من القرصنة على بين إن سبورت القطرية.

وتابع: "قطر تشيع في الأرض فساداً، خدوا كأس العالم بغير حق، بيكسبوا المباريات بغير حق، قطر لا تكسب شيئا، قطر تشتري كل شيء".