أخبار ماتفوتكش| كواليس زيارة السيسي لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

كواليس زيارة "السيسي" لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح أمس، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجارى، حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكداً ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، مطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذى ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

الرئيس السيسي يطالب لاعبي المنتخب بالكأس.. ويؤكد لـ"صلاح": أنت نموذج مشرف لمصر

شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمعسكر المنتخب الوطنى العديد من الكواليس، حيث أشاد الرئيس بلاعب المنتخب ونجم ليفربول محمد صلاح، مشدداً على أنه أحد النماذج المشرفة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وطالبه بالتركيز مع المنتخب خلال فترة البطولة، وأن ينعكس أداؤه المميز فى إنجلترا على المنتخب، وأن يكون كل اللاعبين يداً واحدة لتحقيق حلم المصريين بحصد لقب البطولة الأفريقية المقامة على أرض مصر، وشدد الرئيس السيسى على أن محمد صلاح أصبح قدوة للشباب، وعليه الاجتهاد طوال فترة البطولة لتحقيق إنجاز جديد سواء لمنتخب بلاده أو على المستوى الشخصى.

محمد بن سلمان: الإخوان وداعش والقاعدة وإيران مصدر "الاضطرابات السياسية"

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إنَّ مصدر الاضطرابات السياسية معروف وهو التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، و"القاعدة"، و"الإخوان المسلمين"، وسياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف.

طاقم ناقلة تعرضت لهجوم في خليج عمان يصل دبي

وصل أفراد طاقم ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان إلى دبي، السبت، قادمين من إيران، حسبما أعلن مالكو الناقلة في بيان.

نيوزيلندا تحذر من تسونامي إثر زلزال عنيف

أصدرت السلطات النيوزيلندية، الأحد، تحذيراً من خطر حدوث أمواج مدّ عال من جرّاء زلزال عنيف بلغت قوّته 7.4 درجات وضرب الأحد في عرض البحر بالقرب من جزر كرمادك، الأرخبيل غير المأهول الواقع في شمال شرق نيوزيلندا.

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة من أعلى الدائري

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون بسبب سقوط سيارة نقل من أعلى الطريق الدائري في اتجاه منطقة المرج، وقال مصدر أمني، إن الحادث نتج عن انحراف سيارة نقل "جامبو" لعدم يقظة قائدها، مما أدى لسقوط السيارة أسفل الطريق الدائري بعد انحرافها.

لأول مرة.. "الحي" يراقب شوارع "باب الشعرية" بالكاميرات

قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، إن أجهزة الحي تعمل حاليا على ربط جميع كاميرات المراقبة لجميع المحال الكائنة بنطاق الحي بأرقام تعريفية لتسهيل الدخول عليها بواسطة الحي، لإحكام السيطرة من قبل أجهزة الحي ورصد أي إشغالات أو تجاوزات وإحكام السيطرة وإقرار الأمن والأمان والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ما يصب فى صالح أصحاب المحلات والسكان.

قنا تجهز 45 مقرا لعرض مباريات كاس الأمم الأفريقية

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن مديرية الشباب والرياضة والوحدات المحلية التسعة بالمحافظة انتهت من تجهيز 45 مقرا لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

زوجة لينين الرملي تشكر السيسي: يتابع احتياجاته.. والدولة لم تقصر معه

شكرت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب لينين الرملي، الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، وكذلك وجهت الشكر والتقدير للشعب المصري بأكمله لاهتمامهم بالحالة الصحية لزوجها، موضحة أنه يعاني من المرض منذ عامين لكن الأسرة لم تذع الأمر باعتباره شأنا خاصًا.

اختيار محمود الخطيب سفيرا لكأس الأمم الأفريقية

كشف مصدر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، تم اختياره كسفير لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، مشيرا إلى أن الخطيب سيحضر المباراة النهائية مع 5 سفراء منها الكاميرونى صامول إيتو، وتشهد بطولة أمم أفريقيا 2019 الحالية لأول مرة مشاركة 24 منتخبا، على أن تستضيف القاهرة مجموعتين بينما باقى المحافظات تسقبل مجموعة واحدة.