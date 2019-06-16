احتفل أقباط الإسكندرية، اليوم الأحد، بعيد نقل رفات القديس الشهيد أبو سيفين إلى مصر، وذلك في كنيسته بمنطقة أمبروزو وسط المدينة، فيما توافد آخرون إلى دير الشهيد أبو سيفين للراهبات بسيدي كرير في طريق الإسكندرية الساحل الشمالي، وذلك للاحتفال بأحد أعظم قديسي المسيحية.

وأقامت كنائس ودير الشهيد القداس الإلهي صباح اليوم، فيما سبقه ليلة أمس، إقامة صلوات وتراتيل ليلة العيد التي شهدت الزفة المقدسة وتطييب رفات الشهيد داخل كنيسته بأمبروزو، ليلتف العشرات داخل الكنيسة لأخذ البركة، ولكتابة أسماء طلاب الثانوية العامة أملاً في شفاعة القديس ونيل النجاح والتقديرات العالية، ليختتم بتلك الصلوات أسبوع النهضة التي أقيم خلالها اجتماعات ليلاً وقداسات صباحاً احتفالاً بذلك العيد.

فيما استقبل دير الراهبات على مدار اليوم الزوار من مناطق الإسكندرية كافة، لكونه الفرع التابع لدير أبو سيفين بمصر القديمة، وهو المكان الرئيسي لرفات الشهيد في مصر، بينما أعلن الدير للزوار أنه سيجري غلق الدير ومنع استقبال الزوار بدءاً من الأسبوع المقبل بسبب بدء صوم الرسل المقدس.

وأكد القس أنطونيوس سعد، راعي كنيسة الشهيد أبو سيفين امبروزو، أن عيد تذكار نقل رفات أبو سيفين إلى مصر في أغلب الأحيان يأتي بالتزامن مع الثانوية العامة، وهو الأمر الذي يشجع أولياء الأمور والطلاب للحضور للتبرك وطلب شفاعته، لافتاً أن الكثيرين من الطلاب أتوا إلى الكنيسة بعد اعلان النتيجة في السنوات الماضية يؤكدون قوة شفاعة القديس معهم ونجاحهم بدرجات نهائية.