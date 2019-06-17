هاجم الإعلامي عمرو أديب برنامج "عصير الكتب" الذي يقدمه الكاتب المصري بلال فضل عبر فضائية "العربي" المدعومة من قطر.

واستنكر أديب خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إساءة ضيف البرنامج، للخلفاء الراشدين الصحابة الكرام ووصفهم بما لا يصح ولا يليق بمقامهم.

ووصف أديب، ما حدث بأنه سبة في جبين الإسلام وإهانة للدين وللتاريخ الإسلامي، خاصة أن البرنامج مسجل ولا يزاع على الهواء "عاوزين يعملوا بلبلة في العالم العربي وقضايا مالهاش علاقة بحاجة".

وتابع: "المرة دي انقلبوا على بعض وعبدالرحمن بن القرضاوي كتب شتيمة في عزمي بشارة وقاله إنت بتقفل القناة لما يشتموا إسرائيل".