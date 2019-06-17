أحبطت الخدمات الأمنية بمحيط لجنة الثانوية العامة بمدرسة حسن أبوبكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية، محاولات بعض الأهالي تسلق أسوار المدرسة بحجة الاطمئنان على أبنائهم لتمرير أجهزة تليفون محمول لهم عقب خضوعهم للتفتيش على البوابة الرئيسية، حيث تدخلت الخدمة الأمنية وتم منع تواجد أولياء الأمور وإبعادهم عن محيط المدرسة وتفتيش الطلاب مرة أخرى والتحذير من تكرار مثل هذه الواقعة دون تحرير محاضر.

فيما سادت حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء أمورهم قبيل بدء امتحانات اليوم في مواد الأحياء لـ"علمي علوم والفلسفة والمنطق" للقسم الأدبي و"الديناميكا لعلمي رياضة"، وسط إجراءات أمنية مشددة على كافة لجان الامتحانات بنطاق المحافظة، حيث شهدت عمليات تفتيش الطلاب على أبواب المدرسة قبيل دخول الامتحانات إجراءات مشددة وتنبيهات متكررة بخطورة محاولات الغش والعقوبة المنتظرة لذلك.