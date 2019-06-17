قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة ربة منزل وعامل تجمعهما علاقة غير شرعية، بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوج الأولى.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

كان المحامي العام لنيابات جنوب الشرقي قرر إحالة (صباح ا. ل.- 41 عاما- ربة منزل) و(محمود ج. ا.- 37 عاما- عامل) مقيم بمدينة الزقازيق إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما في القضية رقم 1395 لسنة 2018 بقتل زوج المتهمة الأولى (حسين ع. أ.- 48 عاما- عامل) بعد اتفاقها مع الثاني على التخلص منه حتى يتسنى لهما الاستمرار في علاقتهما غير الشرعية.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة ناحية أرض فضاء بقرية الخرس التابعة لمركز منيا القمح، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح العام المركزي، وبتوقيع الطب الشرعي الكشف على المجني عليه تبين أن الوفاة ناتجة إثر تناوله مادة سامة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الواقعة وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه والمتهم الثاني، وهو صديق المجني عليه وتربطه علاقة غير شرعية مع الأولى، واتفقا على التخلص منه عن طريق قيام المتهمة الأولى بوضع كمية من السم له في طعام العشاء، ثم قام الثاني بالتخلص من الجثة وإلقائها ناحية أرض فضاء بقرية الخرس لإبعاد الشبهمة عنهما.

تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمة وفي وقت لاحق ألقت القبض القبض على المتهم الثاني، واعترفا بارتكابهما الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.