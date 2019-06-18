قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشماتة في الموت تُعد خسة، ولا يجب الشماتة في وفاة أي شخص، موضحًا أن محمد مرسي العياط الذي توفي أمس أصبح الآن بين يدي الله، ويُحاكم أمام محكمة العدل الكبيرة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه يجب على جماعة الإخوان الإرهابية عدم المتاجرة بوفاة مرسي، موضحًا أن مرسي بالأساس جاء لرئاسة مصر بالصدفة ولا يجوز الشماتة أو المتاجرة بوفاته في نفس الوقت، مؤكدًا أن الشماتة صناعة إخوانية في الأساس.

وتابع: "الإخوان هم من اخترعوا الشماتة.. ولو مت هيعملوا هاشتاج شماتة فيا"، مؤكدًا أن بعض عناصر الجماعة ترغب في استعراض قوتها أثناء جنازة مرسي وتحويلها لمظاهرة سياسية، وهو أمر مرفوض ولن يقبل به أحد.