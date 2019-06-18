أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى مباحثات ثنائية مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينو تطرقت لتعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، معرباً عن تطلعه لأن تنعكس المباحثات بشكل إيجابى على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البيلاروسى اليوم، والذى عُقد على هامش زيارته الأوروبية التى تشمل أيضاً رومانيا: «أعرب لكم عن تطلعى لمزيد من التعاون، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وتوقيع مصر اتفاقية التجارة الحرة، فعلاقات البلدين تتميز بالتنوع فى المجالات المتعددة، وشهدت تطوراً فى الفترة الماضية، فضلاً عن تبادل الزيارات بين الوزراء المصريين والبيلاروسيين».

وتابع الرئيس: «اتفقنا على ضرورة الارتقاء بالتعاون والتنسيق بين برلمان مصر وبيلاروسيا، وتشكيل مجموعة الصداقة المصرية البيلاروسية، وتناولت المباحثات أيضاً التعاون التجارى وزيادته، واتفقنا على أهمية العمل معاً».

وخلال كلمته فى المؤتمر الصحفى وجّه الرئيس البيلاروسى الشكر للسيسى على زيارته إلى بيلاروسيا، وحرصه على تنمية العلاقات بين البلدين، قائلاً: «لن تندموا على هذه الخطوة التى اتخذتموها تجاهنا والتعاون معنا».

وأكد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو أن التعاون الاقتصادى مع مصر حظى بدفعة قوية مؤخراً، وقال فى كلمته الترحيبية بالرئيس عبدالفتاح السيسى قبيل بدء مباحثات القمة بينهما بالقصر الجمهورى، إن هذا التعاون يمتلك إمكانات كثيرة وواعدة لتحقيق مزيد من التقدم فى مجمل العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف «لوكاشينكو» أنه تم خلال زيارته لمصر عام 2017 تحديد معالم التحرك نحو المستقبل، كما تم بالفعل تحقيق العديد من أوجه التعاون المشترك، حيث تضاعف حجم التبادل التجارى بما يمثل انطلاقة جديدة للمضىّ قدماً نحو آفاق مستقبلية واسعة.

ووقّع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، والرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، الإعلان المشترك لرئيس مصر ورئيس بيلاروسيا.

كما وقّع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ووزير التجارة ومكافحة الاحتكار فلاديمير كالتوفتش، البرنامج الشامل لخارطة الطريق لتنمية التعاون بين مصر وبيلاروسيا للعامين 2019 و2020، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الأعمال المصرى البيلاروسى المشترك.

رئيس بيلاروسيا: لن تندموا على هذه الخطوة التى اتخذتموها تجاهنا والتعاون معنا

كما وقع وزير الصناعة، مع فالنتين تتاريتسكى، رئيس هيئة المواصفات بجمهورية بيلاروسيا، مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة المواصفات بجمهورية بيلاروسيا للتعاون فى مجال التقييس ودعم المعلومات.

والتقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع بافيل يتوبين وزير الصناعة ببيلاروسيا، ورؤساء شركات الصناعات المدنية البيلاروسية، لبحث تعميق مجالات التعاون المشترك فى العديد من الصناعات المدنية.

يأتى ذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة بيلاروسيا، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات التى تتعاون مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ومنها شركتا (ببروسكا أجروماش، ماز) البيلاروسية اللتان تتعاونان مع شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) فى مجال إنتاج المعدات الزراعية ومجال إنتاج الشاحنات، كما تمت مناقشة موضوعات التعاون المشترك التى تم الاتفاق عليها سابقاً خلال الزيارات المتبادلة التى تمت بين الجانبين مع شركة «منسك» البيلاروسية فى مجال تصنيع الجرارات بالتعاون مع (مصنع 999 الحربى) وشركة «منسك موتور» البيلاروسية فى مجال تصنيع محركات الديزل بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى) وشركة «أمكودور» البيلاروسية فى مجال تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات بالتعاون مع مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى).

وقال ناصر حامد، الوزير المفوض التجارى المصرى لدى روسيا وبيلاروسيا، إن مصر تعد أهم الشركاء التجاريين لبيلاروسيا فى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل بين البلدين 108 ملايين دولار عام 2018، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2017.

وأكد «حامد» أن الصادرات المصرية لبيلاروسيا حققت زيادة مطردة خلال الأعوام الماضية لتصل إلى 25 مليون دولار عام 2018، وتشمل منتجات عديدة مثل المنتجات الزراعية والغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة والمنتجات الصيدلانية والمحضرات الغذائية المتنوعة، والسخانات، بينما تتمثل الواردات فى الشحوم والدهون والزيوت ومنتجات الصناعات الكيماوية والسيارات والجرارات.

وأوضح أنه توجد 27 شركة بيلاروسية تعمل بالسوق المصرية فى المجالات الصناعية والسياحية والإنشائية، وهناك آفاق واعدة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين، حيث تُعد بيلاروسيا إحدى الدول المتقدمة فى الصناعات الثقيلة مثل الآلات والمعدات الزراعية والجرارات والشاحنات، مما يعطى فرصة لتصنيع هذه الآلات والمعدات فى مصر باستثمارات بيلاروسية، وتصديرها إلى الأسواق العربية والأفريقية.