قال الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جرى تشكيل لجنة تضم ممثلي شركات السياحة لحل أزمة حجوزات التذاكر الملغاة بالكويت، مطالبًا كل من لديه مستندات بهذه الحجوزات أن يتواصل مع الجهاز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه سيجرى فحص كل الحالات الخاصة بحجوزات التذاكر الملغاة بالكويت، مؤكدًا حرص الجهاز على إعادة الحقوق لأصحابها بنفس السعر دون دفع أي تكلفة.

وتابع، أنه تواصل مع وزارتي السياحة والهجرة من أجل إعادة الحقوق إلى أهلها، مشددًا على أن ذلك توجه من القيادة السياسية والحكومة المصرية.

واستدعى الدكتور راضي عبد المعطي، ممثلي شركات السياحة الثلاث، وممثلاً عن غرفة السياحة، وذلك على خلفية ما تم رصده من خلال إدارة المرصد الإعلامي بالجهاز الذى يعمل بصفة مستمرة على رصد الظواهر السلبية والإعلانات الخادعة والمضللة وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك، وكذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لبحث المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل شكاوى المستهلكين، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين.

وأكد رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع ممثلي الشركات، أن الجهاز يعمل في إطار قانوني، ولن يتوانى لحظة في رد حق المستهلك، الذي ليس طرفا في أي نزاع من أي نوع بين شركة وأخرى.

يأتي ذلك، في خطوة مهمة وسريعة وإيجابية لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين، وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يلزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها، وأن يكون المنتج مسؤولا مسؤولية كاملة إذا كان السبب في أي ضرر، ألحق بالمستهلك، فإنه كان لزاما على الجهاز إعمالاً للمادة 56 والمادة 65 من القانون أنه عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة.