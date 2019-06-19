محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "سفراء المياه" للمشاركة المجتمعية

دشن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أمس، مبادرة "سفراء المياه" وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ومعهد دلفت الهولندي، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي.

وتهدف المبادرة إلى تكوين كيان مجتمعي من أفراد مدربين متطوعين من شباب المحافظة، للتوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، كما تضم كوادر وخبراء في مجال الصرف الصحي وهندسة البيئة والبرامج التدريبية، وقيادات من المجتمع المدني.

وأكد قنصوة، خلال تنظيم ورشة عمل للمبادرة، اهتمام المحافظة وحرصها الدائم على دعم مشاركة الشباب في كل أوجه الأنشطة، موجها بأهمية تطبيق برامج تدريبية ثرية تضمن نجاح المبارة، موضحًا أن المشاركة في هذه المبادرة متاحة للجميع من خلال اللجنة المنظمة لها بديوان عام المحافظة.

وتناولت الورشة، تكوين برنامج تدريبي يهدف إلى تكوين قيادات شابة في مجال التوعية بشئون المياه والتعامل الاستباقي مع الأزمات الناتجة عن تراكم مياه الأمطار وكيفية الاستعداد لها من قبل أجهزة المحافظة، ومناشقة سبل التنسيق بين المحافظة والمجتمع المدني وكيفية نشر الوعي المائي وترشيد استخدام المياه للحفاظ على نقاء المياه وتجنب إهدارها.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبدالعظيم، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور موهنسوندرا رادهكراشانا خبير المياه الهولندي، والدكتورة منال العومي، خبير هندسة المياه بجمعية رجال الأعمال.