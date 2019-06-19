استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس، المنتخب القومي الجزائري بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

وكان في استقبال المنتخب القومي لدولة الجزائر قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، بقيادة المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة مصر للطيران وفريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود.

وتحرص وزارة الطيران، في إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، على الاهتمام بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كل الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.