استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، منتخب مدغشقر بصالة 4 التي خصصت لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحدث الرياضي الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.

وكان في استقبال منتخب دولة مدغشقر قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، بقيادة المهندس أحمد فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة مصر للطيران وفريق من إدارة العلاقات العامة، التي استقبلت الفريق بالورود.

وتحرص وزارة الطيران، في إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية لكره القدم، على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الإفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.