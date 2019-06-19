أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بخطف طفلة تبلغ ثلاث سنوات من عمرها واغتصبها.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية بهذا الشأن: "أقدم عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي، سعودي الجنسية، على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف البيان: "ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلا محرما وضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة بريدة بمنطقة القصيم".

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2017 حينما كشفت الشرطة، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغ صباحا يفيد باختطاف طفلة من جنسية آسيوية تبلغ من العمر 3 أعوام من قبل مجهول استدرجها أثناء وجودها رفقة والدها، واعتدى عليها ثم لاذ بالفرار، وعثر عليها وقد ألحق بها الجاني إصابات متعددة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية.

وذكرت الشرطة في حينه أنه تم تحديد هوية المتهم وألقي القبض عليه، وتبين أنه شاب في العقد الثاني من العمر، وعند سماع أقواله إعترف بارتكابه بالجريمة والاعتداء على المجني عليها عنوة وإلحاق الضرر بها.