أعرب الفنان على الحجار عن سعادته بابنته بثينة التي شاركت مؤخرا في السباق الرمضانى الماضي بمسلسل "زي الشمس"، حيث أكد أنه فخور بابنته، مشيرًا إلى أنه كان حريصا على مشاهدتها وتشجيعها.

وعن مواهب أبنائه، أكد الحجار، لـ"الوطن"، أن الجينات الفنية في العائلة مركزة بدرجة كبيرة، مؤكدا أن ابنه أحمد يدرس الموسيقى خارج مصر بالإضافة إلى إبراهيم الذي يدرس الإخراج، وأخيرا بثينة التي اختارت التمثيل أن يكون طريقها.

يذكر أن علي الحجار يجهز حاليا لمسرحيته الجديدة المقرر عرضها، خلال الفترة المقبلة، والذي يشارك في تأليفها وكتابة أغانيها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.