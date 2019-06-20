كل ما تريد معرفته لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر غدا الجمعة 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.

أسعار الإريال الأرضي لمشاهدة مباريات كأس الأمم الافريقية

واختلفت أسعار إريال التلفزيون الأرضي بمحال الأدوات الكهربائية بمنطقة باب اللوق ما بين 30 إلى 65 جنيهًا، باختلاف النوع والجودة.

خطوات تحويل الدش لـ"إريال" أرضي لمشاهدة مباريات كأس الأمم الافريقية

وقال أحمد التميمي، صاحب أحد محال الأدوات الكهربائية، إنه يوجد طريقة لتحويل طبق الدش إلى "إريال" أرضي دون الحاجة لشرائه، من خلال شراء "محول" ويجري فصل سلك الرسيفر وتركيبه في أحد جهات المحول، وتركيب الجهة الأخرى للمحول في التلفزيون بمدخل "الإريال"، مؤكدًا أنه سعره يتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا.

تردد قناة تايم سبورت

ويبث تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية عبر القمر الصناعي نايل سات من داخل مصر وخارجها، مجانًا، ويمكن استقبال القناة من خلال البث الفضائي عبر التردد 11449 باستقطاب أفقي، أو الحيز الأرضي UHF 32.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا في مختلف الأقمار الصناعية، وهي كالتالي:

قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية

Astra 19E – 11538 V 27500

تردد قناة ديكال بلوس DECALE +

Astra 19E – 12012 V 29500

تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 FranceAstra

19.2°E-12581 V 22000

تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France

Astra 19E – 11856 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2

Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

تردد قناة Eurosport 2 Deutschland

Astra 19E – 12721 H 23500

تردد قناة سبورت بلوس SPORT

+Astra 19E – 12402 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD

Hotbird 13°E-11258 H 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol

Hotbird 13°E -11240 V 27500

تردد قناة أورانج سبورت بول Orange Sport Pol

Houtbird 13E – 10796 V 27500

تردد قناة أورتيم ORTM

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

تردد قناة أورتب ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

تردد قناة TPA1

NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA

Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band

تردد قناة Tv TOGO HD

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band

Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band

Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa

تردد قناة Canal 2 International

Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5

SES 22°W 10986 V 30000 5/6

تردد قناة TVGE Internacional

Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4

تردد قناة Metro TV

NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8

تردد قناة RTG

Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2

تردد قناة GRTS Gambia

Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA

تردد قناة TV Mocambique 1

Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

تردد قناة RTG Guinea

Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band