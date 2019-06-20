كل ما تريد معرفته لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر غدا الجمعة 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.
أسعار الإريال الأرضي لمشاهدة مباريات كأس الأمم الافريقية
واختلفت أسعار إريال التلفزيون الأرضي بمحال الأدوات الكهربائية بمنطقة باب اللوق ما بين 30 إلى 65 جنيهًا، باختلاف النوع والجودة.
خطوات تحويل الدش لـ"إريال" أرضي لمشاهدة مباريات كأس الأمم الافريقية
وقال أحمد التميمي، صاحب أحد محال الأدوات الكهربائية، إنه يوجد طريقة لتحويل طبق الدش إلى "إريال" أرضي دون الحاجة لشرائه، من خلال شراء "محول" ويجري فصل سلك الرسيفر وتركيبه في أحد جهات المحول، وتركيب الجهة الأخرى للمحول في التلفزيون بمدخل "الإريال"، مؤكدًا أنه سعره يتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا.
تردد قناة تايم سبورت
ويبث تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية عبر القمر الصناعي نايل سات من داخل مصر وخارجها، مجانًا، ويمكن استقبال القناة من خلال البث الفضائي عبر التردد 11449 باستقطاب أفقي، أو الحيز الأرضي UHF 32.
القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا في مختلف الأقمار الصناعية، وهي كالتالي:
قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية
Astra 19E – 11538 V 27500
تردد قناة ديكال بلوس DECALE +
Astra 19E – 12012 V 29500
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 FranceAstra
19.2°E-12581 V 22000
تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France
Astra 19E – 11856 V 27500
تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2
Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
تردد قناة Eurosport 2 Deutschland
Astra 19E – 12721 H 23500
تردد قناة سبورت بلوس SPORT
+Astra 19E – 12402 V 27500
تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD
Hotbird 13°E-11258 H 27500
تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol
Hotbird 13°E -11240 V 27500
تردد قناة أورانج سبورت بول Orange Sport Pol
Houtbird 13E – 10796 V 27500
تردد قناة أورتيم ORTM
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
تردد قناة أورتب ORTB
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
تردد قناة UBC TV Uganda
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
تردد قناة RTS1
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
تردد قناة TPA1
NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA
Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band
تردد قناة Tv TOGO HD
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band
Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band
Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa
تردد قناة Canal 2 International
Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5
SES 22°W 10986 V 30000 5/6
تردد قناة TVGE Internacional
Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4
تردد قناة Metro TV
NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8
تردد قناة RTG
Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2
تردد قناة GRTS Gambia
Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA
تردد قناة TV Mocambique 1
Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
تردد قناة RTG Guinea
Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band