قال اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة وكلاء وموزعي السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار السيارات زادت بشكل كبير بعد قرار تعويم الجنيه المصري، الذي أدى إلى انخفاض قيمته عن ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار"، أن السيارة تُصنع في الخارج، وبعدها تُنقل من المصنع إلى الدولة التي سُتباع فيها إما عن طريق البحر أو البر.

وتابع، أن عملية الإفراج عن السيارات ترتبط بتكلفة السيارة من المصنع، ثم إلى الميناء، ثم إلى وصولها إلى الجمارك.

وأردف، أن الوضع اختلف في هذه الأيام، حيث ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى خفض أسعار السيارات.

وواصل، أن الشركات المنتجة للسيارات تحاول أن تبيع كل منتجاتها قبل حلول فصل الصيف، حتى لو اضطرت إلى خفض الأسعار بـ5%، وذلك حتى تحصل هذه الشركات على إجازة.

ولفت إلى أن الشركات المنتجة للسيارات لم ترغب في رفع أسعار السيارات، وذلك بسبب غلاء الأسعار الذي يعيشه المجتمع المصري: "كانت عاوزة تهدي الموضوع شوية".