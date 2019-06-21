طقس اليوم الجمعة 21-6-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 36

دمنهور 23 34

الإسكندرية 23 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 30

السلوم 19 32

سيوة 24 36

بورسعيد 23 30

دمياط 24 29

الزقازيق 25 38

الإسماعيلية 23 36

السويس 26 37

العريش 21 32

رفح 21 32

رأس سدر 26 38

نويبع 27 38

طابا 26 36

كاترين 16 33

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 29 40

الفيوم 24 38

بني سويف 24 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 39

سوهاج 26 42

قنا 26 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 46

أبوسمبل 27 46

الوادى الجديد 26 45

شلاتين 29 42

أبو رماد 27 42

حلايب 27 37

رأس حدربة 27 37

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 31 47

المدينة 29 44

الرياض 25 40

المنامة 32 39

أبوظبى 32 39

الكويت 30 44

دمشق 15 34

بيروت 24 28

عمان 16 32

القدس 18 29

غزة 22 29

بغداد 26 40

مسقط 30 35

صنعاء 17 29

الخرطوم 29 42

طرابلس 23 33

تونس 23 38

الجزائر 18 24

الرباط 14 23

نواكشوط 24 34