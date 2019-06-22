أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، والذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة، واصفا إياه بالمبهر خصوصا وأنه يليق بمصر وبقيمتها ومكانتها الدولية.

وأوضح وهدان، في بيان اليوم، أن مشهد مهيب ورائع لافتتاح أمم إفريقيا على أرض مصر وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الكرة العالمية والأفريقية وسط الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تتقدم في الصناعة والزراعة والبناء والرياضة.

وأضاف أن مصر استعدت بشكل جيد لهذه البطولة في الوقت القصير الذي سبق البطولة، خاصة أنها تمتلك بنية تحتية مميزة وكان لديها تحدي كبير من أجل تقديم عمل هائل يليق بسمعة مصر في القارة الأفريقية ووسط العالم أجمع.

وأشار وكيل النواب إلى أن ردود الفعل العالمية على افتتاح البطولة أكبر شهادة لمصر أمام العالم كله، ورسالة سلام وأمن وأمان قدمناها عبر كرة القدم والإرادة المصرية للنجاح في زمن قياسي، "مبروك لمنتخب مصر، بداية موفقة".