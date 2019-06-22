موسى يشيد بحفل الافتتاح: استاد القاهرة أفضل من ملاعب برشلونة وليفربول

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمس، كان رائعًا، كما أشاد بالحضور الجماهيري في المباراة الافتتاحية بين المنتخب الوطني ومنتخب زيمبابوي.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن العالم لم يكن يتخيل نجاح مصر في استضافة البطولة، بسبب قصر المدة الزمنية للاستعدادات.

وأشاد موسى باستاد القاهرة، الذي شهد حفل الافتتاح والمباراة الأولى في البطولة، وقال: "لا تقولي ستاد ليفربول أو برشلونة أو الريال أو حتى البرازيل".

وتابع، أن العالم انبهر من التنظيم الرائع لحفل افتتاح البطولة: "أنا فخور إني مصري، امبارح قاعد بتفرج، وكنت بعيط من الفرحة، إننا قدرنا نعمل كل ده".

وقال إن حفل الافتتاح أمس، كان يناظر احتفالات افتتاح بطولة كأس العالم: "احنا لو عاوزين ننظم كأس عالم هنعمل إيه غير كده".

وواصل: "مصر قالت كلمتها للعالم امبارح، وقالت إنها أم الدنيا، وقدمت الوجه الحقيقي والحضاري الخاص بها، اللي اتعمل امبارح كان محتاج 3 سنين مش 4 شهور، وحوالي 1.5 مليار شخص حول العالم تابعوا مصر بالأمس".

وأطلق "موسى"، هاشتاج "مصر قد التحدي"، احتفالا بنجاح حفل الافتتاح، وكل الإجراءات الخاصة باستضافة البطولة.

كما احتفى "موسى" بالتغطية الخاصة بقناة "TIME SPORT"، للبطولة، قائلًا إنها أفضل من شبكة القنوات القطرية "BEIN SPORTS": "تعاقدوا مع محللين عالميين، وصامويل إيتو قال شعر في مصر والرئيس السيسي، وقال إن اللي حصل لا يمكن يتحقق إلا في عهد هذا الرجل".

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في النسخة رقم 32، مساء أمس الجمعة، والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبا حيث نجح المنتخب الوطني في الفوز بهدف نظيف على منتخب زيمبابوي.

ويشارك في نهائيات أفريقيا 24 منتخبا، هي: مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.