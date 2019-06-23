أخبار ماتفوتكش| السيسي يستقبل نظيره الموزمبيقي وموعد نتيجة أولى ثانوي

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي لنظيره الموزمبيقي: نسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدينا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية أمس، الرئيس فيليب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي يزور رسمية لمصر، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وجرى استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، وعقد الرئيس السيسي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الموزمبيقي، أعرب فيه عن خالص تعازيه لحكومة وشعب موزمبيق في ضحايا الأعاصير التي تعرضت لها بلادهم مؤخراً، مؤكدا دعم مصر لكل الجهود الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة.

مباحثات بين شكري ولافروف في موسكو.. الإثنين

تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو يوم الإثنين المقبل، المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيري دفاع وخارجية البلدين، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المنتظر أن يعقد الوزير شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقة الخاصة بين البلدين والأهمية التي يوليها الجانبان لمواصلة العمل على دفع وتطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

"النواب" يوافق على قرض بـ225 مليون يورو لـ دعم الإصلاح الاقتصادي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، على اتفاق قرض بقيمة 225 مليون يورو، بين مصر "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" وبنك التعمير الألماني، بشأن دعم الميزانية، من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

الخطوط السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدا عن خليج عُمان ومضيق هرمز

غيرت الخطوط الجوية السعودية مسار رحلاتها الدولية بعيدًا عن خليج عُمان ومضيق هرمز، حسبما ذكرت قناة "العربية"، وأوضح مراسل القناة، أن قرار الخطوط السعودية إجراء احترازي لضمان أمان وسلامة الطيران.

إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي في إطلاق نار

أعلن رئيس وزراء أثيوبيا، أبيي أحمد، الإثنين أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتدياً البزة العسكرية.

صندوق مكافحة الإدمان: انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين من 8 لـ2.5%

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن نسبة التعاطي بين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، انخفضت إلى 2.5%، بعدما كانت 8%، عقب إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات"، وأضاف عثمان لـ"الوطن" أنه في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين من التعاطي والإدمان، جرى تسليم مجموعة جديدة من المتعافين من تعاطي المخدرات شيكات بـ160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، مثل مشروع "سوبر ماركت" بقيمة 80 ألف جنيه، ومشروع قطع غيار وإكسسوار موتوسيكلات، بقيمة 80 ألف جنيه، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

"التعليم" تعلن نتيجة أولي ثانوي.. الإثنين .

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمراً صحفياً للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غدا الإثنين، لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 /2019.

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة 21 سبتمبر وامتحانات الفصل الأول 23 يناير

وافق المجلس الأعلى للجامعات على الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019/ 2020، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول فى 21 من سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020.

حكيم عن أغنية "متجمعين": كنت مرعوب.. ومستحيل أبخل على بلدي

أعرب الفنان حكيم، عن سعادته البالغة بإحياء حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي، حيث ذكر أن الجمهور المصري كان عند حسن ظن الجميع، وضرب كل التوقعات بتحضره وبثقافته الكورية التي ظهرت في الاستاد وعلى الشاشة التي شاهدها مليار ونصف مليار على وجه الكرة الأرضية، وأضاف حكيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "أنا بحيي الجمهور المصري، عاوز أقولهم ألف شكر، أنتوا اساس الافتتاح إمبارح، المنظر كان مُشرف للغاية، كان نفسي أسلم على كل واحد من الجمهور وأشكره وأبوسه من هنا ومن هنا، كله كان ملتزم وعاملين طابور أثناء الدخول والخروج".

إنفانتينو: مصر سحرتني.. والفراعنة أبهروا العالم بليلة استثنائية

أبدى السويسري جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سعادته بالتواجد في القاهرة على هامش حضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة، وقال إنفانتينو أنه دائما ما يكون سعيدا عندما يتواجد في أفريقيا، حيث يجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة.