عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم، على جثة صيدلى في بداية العقد الرابع من العمر، داخل شقته بشارع مترو جنوبي مدينة الغردقة، عقب تناوله جرعة زائدة من مخدر الـ"هيروين".

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغا، بالعثور على جثة صيدلي يبلغ من العمر 33 عاما، داخل مسكنه بشارع مترو جنوب مدينة الغردقة.

تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وأشارت بعض المصادر إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، عقب تناوله جرعة زائدة من المخدرات، أدت لوفاته.

حُرر محضر بالواقعة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.