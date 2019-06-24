الجزائر ومريام فارس وهنا الزاهد.. أبرز ما بحث عنه المصريون الليلة

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نتيجة مباراة الجزائر

رفض جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، المقارنة بين محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

مدرب الجزائر يرفض المقارنة بين رياض محرز ومحمد صلاح

أعرب بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري، عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على كينيا بهدفين نظيفين في بداية مشوارهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

بونجاح: أضعنا فوزًا تاريخيًا على كينيا.. ونخوض مواجهة السنغال من أجل الفوز

قال المدير الفني لمنتخب كينيا سيباستيان مينييه، إنه كان يعلم أن مواجهة الجزائر صعبة، ولكنهم لعبوا في حدود إمكانياتهم، مهنئا المنتخب الجزائري بالفوز.

مدرب كينيا: لعبنا في حدود إمكانيتنا أمام الجزائر

قال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائري إن فوز المنتخب اليوم مهم لكسر عقدة عدم الفوز في المباريات الأولى دائما في البطولة الأفريقية.

بلماضي: الجزائر كسرت عقدة غياب الفوز في المواجهات الأولى بأمم أفريقيا

حقق المنتخب الجزائري انتصارًا ثمينًا على نظيره الكيني بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الدفاع الجوي" بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

بالفيديو المجموعة الثالثة.. المنتخب الجزائري ُيسقط كينيا بثنائية في أمم أفريقيا

ميريام فارس

عاصفة كبرى من الغضب أثارتها الفنانة اللبنانية مريام فارس، بعد تصريحاتها ضد مصر، والتي قالت فيها "أنا تقيلة على مصر وأجري مرتفع عليهم".

تصريحات "ميريام" جاءت ردا منها على تساؤل حول سبب قلة حفلاتها في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقدته قبل حفلها في مهرجان "موازين" بالمغرب.

بالفيديو التعري والعنصرية.. مواقف وضعت ميريام فارس في مرمى الانتقاد

مريام فارس، المطربة التي حققت شعبيتها في الوطن العربي بالأغاني التي نطقتها باللهجة المصرية، عادت ومسحت كل هذا النجاح بإساءة، قالت إنها غير مقصودة، بلسانها اللبناني، وكأنها عندما تخلت عن اللسان المصري سقطت في إهانة الأرض التي حملت النجومية لها، كما أكدت بنفسها.

مريام فارس.. تسلقت سلم النجومية باللهجة المصرية وسقطت دونها

هنا الزاهد

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بالفيديو أحمد فهمي يرتدي "طرحة الزفاف" بدلا من هنا الزاهد