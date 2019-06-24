مصادر: صحفي طالب ميريام فارس بالاعتذار فقالت "يفهموا زي ما يفهموا"

اعتذرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن الإساءة التي وجهتها لمصر خلال ندوة صحفية على هامش حفلتها في مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في دورته التاسعة عشر، إذ قالت في الندوة إنّها "لا تغني في مصر لأنّها كبرت وأجرها المادي أصبح كبيرا، وأصبحت تقيلة على مصر".

وقالت مصادر لـ"الوطن" إنّ السؤال الذي وجّه لميريام كان من صحفية مصرية تعمل رئيس تحرير إحدى البرامج الفنية، ورغم مفاجأة ميريام فارس بإجابتها عن السؤال، التي تسببت في ضيق عدد كبير من الموجودين، وبينهم صحفيين من تونس والمغرب، إلا أنّ صحفيا ذهب لميريام بعد المؤتمر وأخبرها بأنّ ما قالته عن مصر سيحدث ضجة وسوء فهم عليها أنّ توضحه أو تعتذر عنه كي لا تفهم بشكل خاطئ، إلا أنّ ميريام ردت عليه قائلة: "يفهموا زي ما يفهموا".