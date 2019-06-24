قال الدكتور أحمد نوار، الفنان التشكيلى، الحائز على جائزة النيل فى الفنون، إن الجوائز تمنح المبدع قوة لمواصلة عمله الفنى، كما تحفز الشباب على الانطلاق فى مجالات الإبداع المختلفة. وطالب «نوار»، فى حواره لـ«الوطن»، جهات الترشيح الرسمية بالتدقيق فى اختيار أسماء المرشحين ضماناً للعدالة.

أحمد نوار: الحصول على "النيل" فى الفنون تتويج لمسيرة 50 سنة من العمل الرسمى والشعبى

كيف استقبلت خبر حصولك على جائزة النيل؟

- هى قيمة إيجابية من الدولة أن تتابع رموز الثقافة والفن بعد تجربة طويلة من العطاء تجاه المجتمع على المستوى الرسمى أو الشعبى، وأنا على مدار ما يزيد على 50 سنة فى العمل العام والأكاديمى، كنت مسئولاً عن أكثر من 5 قطاعات فى الدولة ووضعت خطة تطوير المتاحف فى مصر كلها فى الثمانينات، وأنشأنا الكثير من المتاحف حين كنت على رأس قطاع الفنون التشكيلية، وعلى المستوى الفنى أقمت أكثر من 100 معرض فى مصر وخارجها وحصلت على جوائز كثيرة وتكريمات من رؤساء دول وأوسمة، أى إننى قطعت رحلة طويلة، وبالتالى تقدير الدولة فى لحظة ما يستدعى من الإنسان طاقة جديدة للإبداع أكثر.

ما رأيك فى آليات اختيار المرشحين لجوائز الدولة بشكل عام؟

- أعتبرها منضبطة وأفضل من ذى قبل بكثير، وهذه الآليات كانت من ضمن أفكارى التى طرحتها على المجلس حين كنت عضواً فى المجلس، وهى مهمة جداً، فالمجلس حين يرسل للجهات المنوط بها ترشيح الأسماء للجوائز، فمعظم الجهات لا تفكر بشكل موضوعى، وفى الغالب ترشح الكلية أحد أبنائها، وربما لا يكون لهم نشاط ملموس أو ليسوا مبدعين، مما يُحدث تشتيتاً للأصوات فى المجلس، أما الآن فقد أصبح لدى المجلس لجان متخصصة فى عمل قوائم قصيرة للمرشحين تسهّل اختيار الفائز، أى إننا نحتاج نوعاً من التوعية فى الجامعات لتشمل اختياراتها على المستوى العام، ليتحقق نوع من العدالة.

كيف يتم حل هذه الإشكالية برأيك؟

- من خلال مؤتمر للتوعية مثلاً بآليات الاختيار.

وما رأيك فى الجهات غير الرسمية المنوط بها الترشيح للجوائز؟

- هذه الجهات أكثر فهماً لطبيعة عملها عند الترشيح لجوائز الدولة لأن الاختيار عندها لا يقف عند أعضائها فقط، ولكن على مستوى المجتمع بالكامل.

هل ترى أننا فى حاجة إلى توسيع عدد هذه الجهات وزيادة عدد المؤسسات التى لها حق الترشيح؟

- أعتقد لا، فلدينا عدد كبير من الجامعات والمؤسسات الرسمية، ولدينا عدد كبير من الجمعيات فى كافة أنحاء مصر، والتى لديها حق الترشيح لجوائز الدولة.

ما الجهة التى رشحت اسم «نوار» لجائزة النيل؟

- جامعة المنيا، وجامعة حلوان.

حجب الجوائز

من خلال خبرتى فى المجلس فالأمر يحتاج إلى دراسة متأنية، لسبب أن كثيراً من الفنانين والمبدعين لا يتقدمون إلى هذه الجوائز التى لهم الحق فى التقدم إليها بسبب فقدانهم للثقة فى لجان التحكيم، وهذه الإشكالية هى التى تؤثر فى عدد ومستوى المتقدمين. العملية ترجع لفقدان الثقة، ويتقدم من هم دون المستوى فتحجب الجائزة.