قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد سيشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، حيث ستكون العظمى في القاهرة 39 درجة مئوية بجانب الارتفاع في نسبة الرطوبة، وسيستمر هذا الارتفاع بنفس الدرجة حتى يوم الخميس المقبل، ومن يوم الجمعة المقبلة سيشهد الطقس انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

وطمأن "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، الجماهير المصرية والأفريقية التي تحضر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بأن درجة الحرارة تتحسن بعد الساعة السادسة مساء مع بدء المباريات، "حتى لو الرطوبة عالية شوية بس درجة الحرارة بتنزل"، على حد قوله.

وأوضح أن هيئة الارصاد الجوية وضعت محطة أرصاد جوية واقعية داخل الاستاد لتعريف الجماهير وحكم المباراة بدرجات الحرارة، من أجل تطبيق المعايير العالمية، حيث في حالة وصول درجات الحرارة لما يزيد عن 35 درجة مئوية يتم توقيف المباراة كل نصف ساعة لمدة دقيقتين للاستراحة، ومن ثم استكمال المباراة مرة أخرى.