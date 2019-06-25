تسيطر أجواء بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر على فنادق الغردقة السياحية، حيث يتابعها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية وخاصة الدول التي يلعب بدورياتها المحترفين الأفارقة.

احتفل شيف بأحد فنادق الغردقة السياحية بفوز مصر في المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأفريقية على منتخب زيمبابوي، بهدف اللاعب تريزيجيه، برسم تصميم صورة تريزيجيه على بيتزا لتقديمها للسياح.

وقال الشيف خالد عبدالفتاح، إن فكرة تصميم بيتزا بصورة نجم المنتخب الوطني محمود تريزيجيه، هي تكريما له لتسجيله هدف الفوز للمنتخب المصري، مشيرًا إلى أن التصميم لاقى إعجابًا كبيرًا من السياح والنزلاء بالفندق والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع بيتزا تريزيجيه.

وأوضح الشيف عبدالفتاح، أن البيتزا عبارة عن عجين وصلصة وجبنة موزاريل،ا بينما صمم صورة تريزيجيه باللحمة والسلامي، ومساحتها نصف على شكل دائرة نصف قطرها ٣٠ سنتيمترا، ولم يستغرق تجهيزها سوى نصف ساعة فقط.

وأكد أن اللاعب الذي سوف يحرز أهدافا للمنتخب المصري في البطولة الأفريقية سترسم صورته على أحد المخبوزات والتي تقدم للسائحين من نزلاء الفندق.

وصمم الشيف عبدالفتاح سابقًا تورتة تحمل صورة النجم العالمي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد فوزه ببطولة أوروبا مع ناديه ليفربول الإنجليزي.