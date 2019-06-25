نصحت الدكتورة فرح ياسين، استشاري التغذية العلاجية، المواطنين بمتابعة النشرة الجوية لمعرفة أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة نظرًا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وقالت إنه عند ارتفاع درجات الحرارة لابد من تجنب أشعة الشمس وخاصة كبار السن والأطفال ومرضى الكلي والضغط العالي، حيث يحدث لهم إجهاد حراري بالرغم من عدم تواجدهم تحت أشعة الشمس مباشرة .

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" الذي يُعرض عبر فضائية "cbc"، أنه لابد من تجنب الخروج في الشمس إلا للضرورة، وذلك للعمل على تقليل الإصابات المتوقعة نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

وشددت استشاري التغذية العلاجية على ضرورة استخدام شمسيات والمياه البارادة أو رشاشات، أما الأشياء المتعلقة بالطعام لابد من تناول المأكولات الغنية بالماء مثل البطيخ والكنتالوب والكيوي وتُعد من الفواكه الغنية بالمعادن والأملاح، حيث تعمل على معالجة الفقد من العرق.

وأشارت إلى أن حالتين تحدث نتيجة تعرض الشمس، منها ضربة الشمس والإجهاد الحراري ويتفقا في بعض الأعراض مثل ضيق التنفس والإحساس بالإغماء واحتمال تصل إلى فقدان الوعي.

ولفتت إلى أن الإجهاد أقل خطورة من ضربة الشمس، وينتج من التعرض لدرجات الحرارة العالية، مشيرة إلى أن المُصاب لابد وأن يدخل في مكان بارد له تهوية مناسبة ويغمر جسده بالكامل بالمياه، ويشرب سوائل كثيرة جدًا.