أخبار ماتفوتكش| تفاصيل لقاءات الرئيس بـ"الوزراء" وارتفاع بدرجة الحرارة

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

تفاصيل لقاءات الرئيس بـ«الوزراء»: تكثيف البحث عن البترول وخطط تشغيل المتحف الكبير

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة العمل فى أنشطة البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة للبترول، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.

مصر تُدين حادث استهداف مطار أبها السعودي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس 23 يونيو الجاري، حادث استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لموقف سيارات بمطار أبها السعودي باستخدام طائرة مُسيرة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب سواحل أندونيسيا

ضرب زلزال قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر بحر باندا قبالة السواحل الأندونيسية، ونقلت رويترز في نبأ عاجل لها عن وكالة الجيوفيزياء الأندونسية أنه لا توجد أمواج مد "تسونامي" جراء الزلزال.

مصريان بين مصابي هجوم مطار أبها الدولي

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، وأوضح العقيد المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي أن الجرحى هم 13 سعوديا و4 هنود ومصريان وبنجاليان.

مرشح أردوغان يقر بهزيمته في انتخابات إسطنبول

أقر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم الأحد بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأناضول الرسمية للانباء حصول مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على نسبة 53,69% من الأصوات مقابل 45,4% ليلدريم، بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.

اندلاع 5 حرائق في مستوطنة إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة

اندلعت 5 حرائق، مساء الأحد، في مواقع عدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق بالونات وطائرات ورقية من قطاع غزة، وذكر موقع "مفزاك" الإسرائيلي، أن 5 حرائق اندلعت في مواقع مختلفة في مستوطنة كيبوتس بئيري المقابل لمخيم البريج وسط قطاع غزة، بفعل بالونات أطلقت من القطاع.

خالد صديق: تطوير المناطق العشوائية خلال 10 سنوات بـ350 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر أمرًا بعمل خريطة قومية للعشوائيات والمناطق غير الآمنة، وأضاف "صديق": "الصندوق سيبدأ العمل للقضاء على العمران غير المخطط، 40% من مدن مصر، داخل 226 مدينة تصل مساحة غير المخطط فيها لـ160 ألف فدان، سيتم القضاء عليها خلال عشر سنوات بتكلفة قدرها 350 مليار جنيه.

حالة الطقس اليوم الإثنين 24-6-2019 في مصر والمدن الدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يحدث ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

ميريام فارس تعتذر للشعب المصري: مصر منحتني النجومية.. خانني التعبير

اعتذرت المطربة اللبنانية ميريام فارس، للجمهور المصري، معبرة عن امتنانها واعتزازها بالشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وذلك خلال مكاملة هاتفية للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

منتخب السنغال يهزم تنزانيا بثنائية في أولى مباريات المجموعة الثالثة

فاز المنتخب السنغالي بأقل مجهود على نظيره المنتخب التنزاني بثنائية نظيفة، في المباراة، التي جمعت كلا المنتخبين، مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وأحرز هدفا أسود التيرانجا كلًا من: بالدي كيتا في الدقيقة 28، كريبان دياتا في الدقيقة 64.