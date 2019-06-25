تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

وزير الخارجية: لن نتنازل عن حبة رمل من سيناء

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن ورشة المنامة الاقتصادية تأتي بطرح من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الجهود المبذولة منها للتوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني- الفلسطيني، متوقعًا أن يصدر بعده المكون السياسي، وأضاف شكري خلال لقائه ببرنامج "قصارى القول"، عبر شاشة "روسيا اليوم"، وذلك على هامش وجوده في دولة روسيا للمشاركة في مباحثات "2+2"، أن الحل يجب أن يرتكز على مكون سياسي متصل بمقررات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية، وحل الدولتين، لكن الجانب الأمريكي فضَّل طرح المكون الاقتصادي أولا، وللسلطة الفلسطينية الحق في تقييم هذا الشق، سواء قبوله أو رفضه، وشدد وزير الخارجية على رفض مصر التام حول إيجاد أي حل للقضية للفلسطينية يكون مقابله توطين الفلسطينيين في سيناء: "ليس هناك أي تنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء، التي استشهد من أجلها العديد من المصريين الشرفاء سعيًا لاسترجاعها، وليس هناك أي شيء ينتقص من سيادتنا على سيناء، والفلسطينيون لن يرضوا أن يكونوا في أي وضع من أوضاع الاعتداء أو التواجد على أي أرض غير أراضيه".

رئيس الوزراء: سنصبح إحدى الدول المصدرة للثورة الصناعية الرابعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر قد انطلقت بقوة لإنشاء كليات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الثورة الرابعة في مجال الصناعة وحتى نصبح إحدى الدول المصدرة لها، وأضاف "مدبولي" خلال كلمته ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم على فضائية "DMC" خلال زيارته لمصنع مرسيدس في ألمانيا، أن مصر لم تكن مواكبة للثورات الصناعية السابقة وهو ما دفع الحكومة الحالية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة الجديدة، موضحا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، يسعى حاليا لإنشاء كليات للذكاء الاصطناعي في كل الجامعات لمواكبة ما يتم في الصناعة حول بلدان العالم.

البرلمان يوافق نهائيا على الموازنة العامة للسنة المالية 2019 - 2020

وافق مجلس النواب بالأغلبية نهائيا على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2019 - 2020"، وقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي ووزارة العدل، كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة علي عبدالعال، على قانون اعتماد خطة التنمية المستدامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020 بعد التصويت عليها "مادة مادة".

إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة تعني إغلاق قناة الدبلوماسية إلى الأبد

أعلنت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعني إغلاق القناة الدبلوماسية إلى الأبد، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

محمد بن زايد يبحث مع بومبيو التطورات الإقليمية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الاثنين، في أبوظبي، مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور الإمارات حاليًا ضمن جولة له في المنطقة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وبحث ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب "سكاي نيوز".

وزيرة الصحة: تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي في ببورسعيد مطلع يوليو

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد في الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الاثنين ، فور وصولها للمحافظة، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، لمتابعة التجهيزات الجارية بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

نيابة المطرية تحبس 3 عاطلين 4 أيام لحيازتهم مولوتوف وخرطوش

قررت نيابة المطرية في القاهرة حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة "مولوتوف" وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وتحفظت النيابة على المضبوطات وأرسلتها إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها، وأفادت تحقيقات النيابة، بأن المتهمين كانوا في طريقهم للتشاجر مع خصوم لهم إثر خلافات مالية بينهم، وأن قوة أمنية اشتبهت فيهم أثناء استقلالهم دراجة نارية "توك توك"، وألقي القبض عليهما وبينت التحريات والفحص الجنائي، أن اثنين منهما مسجلين خطر، وأن المتهم "م. ط.- 25 سنة" سبق اتهامه في 13 قضية، وضبط بحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص، و"ج. م.- 27 سنة" مسجل خطر وهارب من أحكام قضائية، وضبط بحيازته وشقيقه علي "فرد خرطوش - 17 طلقة لذات العيار- طبنجة صوت - 40 طلقة صوت - 3 زجاجات مولوتوف"

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات

بدأت وزارة التربية والتعليم أمس، فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويستمر التقديم حتى 15 يوليو القادم، وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف، من خلال شراكات ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات من القطاع الخاص، وهيئات اعتماد دولية، لتهيئة طلاب التعليم الفني لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والقومي والإقليمي والدولي.

مصطفى خاطر لـ"الوطن": أبحث عن عمل سينمائي.. وانتظروا جديد مسرح مصر

شهد حفل تكريم دفعة الخريجين من أحد المدارس الدولية، للعام الحالي، والذي أقيم في أحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر، تكريم عدد من نجوم دراما شهر رمضان 2019، وكان من بين الحضور عدد من الفنانين، منهم أحمد السقا، مصطفى خاطر، عمر السعيد، وقال الفنان مصطفى خاطر، نجم "مسرح مصر"، إنه يبحث في الفترة الحالية عن عمل سينمائي جيد، وذلك بسبب رغبته في العمل بالسينما خلال الأيام المقبلة.

أجيري للاعبي المنتخب: تعاملوا مع مواقع التواصل برقي

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، يتبع أسلوبا جديداً مع اللاعبين منذ توليه المسئولية لمنعهم من استخدام الهواتف المحمولة، قال المصدر، إن أجيري حذر اللاعبين من استخدام الهواتف أثناء تجمعاتهم في المعسكرات لرغبته في زيادة القرب بينهم، موضحا أنه مع بداية عهده في المنتخب كان يسخر من أي لاعب يمسك بهاتفه المحمول أثناء المعسكرات، وفي سياق أخر، كشف مصدر بالمنتخب الوطني المصري، عن تفاصيل أخرى من جلسة المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني للفراعنة مع لاعبي الفريق، بعد أزمة السوشيال ميديا الشهيرة، والتي أحدث حالة من الغضب من الجماهير المصرية، وأشار المصدر عن هذه الأزمة، إن أجيري أكد للاعبين، أن التعامل مع مواقع التواصل يحتاج لأسلوب راقي، خاصة وأنهم لاعبين كبار وسواء المحليين أو المحترفين والجمهور ينظر لهم على أنهم قدوة في كل شيء.