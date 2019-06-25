قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إنّ عودة الاستثمار الألماني إلى مصر دليل على تقدير العالم للجهود الكبيرة للقيادة السياسية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وأنّ شركتي "بورش" و"مرسيدس" من أهم الشركات العالمية، كما أنّ الاستثمارات "فاتحة خير" كبيرة في السوق المصرية لجذب مزيد من الشركات.

وأضاف بدرة خلال لقاء مع رامي رضوان مقدم برنامج "8 الصبح" على قناة DMC، أنّ مصر لديها إنجاز حقيقي في منافسة العالم اقتصاديا وجذب الاستثمارات والمستثمرين، كما أنّ خطوة الاستثمار مع ألمانيا مهمة جدا بالنسبة إلى مصر، لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، خاصة أنّ ألمانيا من الدول التي تقدر قيمة العمل والوقت.

وتابع الخبير الاقتصادي أنّ مصر تتجه إلى رفع قيمة المصانع الخاصة بها، ما يوفر فرص عمل للشباب وكذلك زيادة دخل العملة الأجنبية.