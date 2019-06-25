قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أي هوم إيراني على أي مصالح أميركية سيقابل برد ساحق، حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب: "قادة إيران ينفقون أموال الشعب على الإرهاب".